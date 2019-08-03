«Амурские столбы»: определен дизайн павильона Хабаровского края на ВЭФ

В Приморском крае на набережной бухты Аякс, остров Русский, стартовало возведение павильона Хабаровского края. Он будет декорирован в виде памятника природы региона – «Амурских столбов».

Экспозиция Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» составит четыре части – четыре тематические зоны. Гостям ВЭФ будет представлена продукция предприятий региона и отраслевые инвестиционные проекты.

В «туристической зоне», которая будет декорирована как озеро Медвежье, участники форума смогут ознакомиться с турмаршрутами по краю – событийными, гастрономическими, индустриальными и этнографическими.

В зоне «Судостроение» посетители увидят миниатюрную копию завода с рекой, по которой будут плыть корабли. Будут представлены модели судов промышленного, гражданского и военного назначения.

Площадка «Инвестиционный климат» расскажет о преференциальных режимах Хабаровского края для предпринимательства. В их числе режим территорий опережающего развития, режим «Свободного порта». Также инвесторам будут представлены предложения в сфере сельского хозяйства.

Зона «Промышленный потенциал» продемонстрирует продукцию региональных предприятий направлений самолетостроения, металлургии, судостроения, фармацевтики и машиностроения, а также IT-отрасли.

Выставка будет действовать с 3 по 8 сентября.