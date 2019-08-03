«Амурские столбы»: определен дизайн павильона Хабаровского края на ВЭФ
3 августа 2019, 10:36 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В Приморском крае на набережной бухты Аякс, остров Русский, стартовало возведение павильона Хабаровского края. Он будет декорирован в виде памятника природы региона – «Амурских столбов».
Экспозиция Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» составит четыре части – четыре тематические зоны. Гостям ВЭФ будет представлена продукция предприятий региона и отраслевые инвестиционные проекты.
В «туристической зоне», которая будет декорирована как озеро Медвежье, участники форума смогут ознакомиться с турмаршрутами по краю – событийными, гастрономическими, индустриальными и этнографическими.
В зоне «Судостроение» посетители увидят миниатюрную копию завода с рекой, по которой будут плыть корабли. Будут представлены модели судов промышленного, гражданского и военного назначения.
Площадка «Инвестиционный климат» расскажет о преференциальных режимах Хабаровского края для предпринимательства. В их числе режим территорий опережающего развития, режим «Свободного порта». Также инвесторам будут представлены предложения в сфере сельского хозяйства.
Зона «Промышленный потенциал» продемонстрирует продукцию региональных предприятий направлений самолетостроения, металлургии, судостроения, фармацевтики и машиностроения, а также IT-отрасли.
Выставка будет действовать с 3 по 8 сентября.