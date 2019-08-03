"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов

Сенсационную версию выдвинул журналист Андрей Караулов. Он считает, что горящие леса Сибири - это не случайность, а целенаправленная диверсия, главная цель которой – уничтожить улики варварской вырубки народного достояния.

Целились в Давыденко. Попали в Путина. Как депутаты расправились с главой Счетной палаты Красноярского края

«Все больше и больше людей склоняются к версии, что пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги, в ответ на разоблачение краевой счетной палаты и лично Татьяны Давыденко. Напомню, Давыденко посчитала, что лес украден на 47 млрд рублей. И эта жуткая цифры подтверждена конкретными проверками, за которую Давыденко - заплатила по вине депутатов от ЕР Красноярска - своей должностью. А Кудрин делает вид, что не знает кто такая Давыденко и что он в глаза не видел ее докладные записки», - написал он на своей странице в Facebook, а так же подробно рассказал, как и за что депутаты уволили неугодную им уже бывшую главу Счетной палаты Красноярского края .

Напомним, что Счетная палата России никак не отреагировала на доклад регионального подразделения, зато быстро подсчитала ущерб от лесных пожаров за последние 6 месяцев - 2,4 миллиарда рублей. Согласитесь, цифры несопоставимые.