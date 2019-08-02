Местные рыбаки Балаклавы могут остаться без средств к существованию после строительства в бухте яхтенной марины

Балаклавцы с гордостью рассказывают – их отцы и деды рыбачили в бухте, сколько себя помнили. И в годы войны, и даже тогда, когда акватория стала закрытой базой подлодок. Всегда уживались и с военными, и с теми, кто в современных реалиях переоборудовал свои лодки в прогулочные катера и возил туристов. Однако сейчас две сотни рыбаков Балаклавы боятся остаться без средств к существованию после строительства в бухте яхтенной марины.

Со следующего года в бухте развернется грандиозное строительство. Проект предполагает сооружение яхтенной марины с паркингом на 2000 мест, открытого амфитеатра, гостиниц и благоустройство набережной. Обойдется он не много-ни мало в 30 миллиардов рублей. Проект по меркам Крыма - грандиозный, вот только для утлых суденышек местных рыбаков, которые каждый день выходят в море, чтобы прокормить семью, места там совсем не предусмотрены.

Уже сейчас стоянка обходится в 1000 рублей в месяц - деньги идут на оплату коммунальных услуг, вывоз мусора, охрану и дежурного. Когда добавится еще и аренда, сумма может стать непомерной. «На соседнем причале за лодку платят 9000 рублей, но у нас таких денег нет. Если цена вырастет, мы сами отсюда уйдем», - жалуются местные рубаки.

Чиновники обещают сохранить за индивидуальными промысловиками их места, но пока отделываются общими фразами, не называют конкретные суммы, в которые обойдется стоянка судна. «Управляющая компания яхтенной марины будет обязана держать часть территории по самой низкой ставке, закрепленной правительством. Это так называемая муниципальная стоянка, предназначенная для местных рыбаков», - уверяет руководитель приоритетного проекта развития Балаклавы Мария Литовко.

Но наученные горьким опытом, люди не верят чиновникам. «Проект не учитывает интересов действующих предпринимателей и собственников. Почему нужно изымать имущество у нас, чтобы передать его другим?», - говорят местные предприниматели, которые изучили планы городских властей по развитию территории бухты как международного центра яхтенного туризма, но себя в них не нашли.

Пока любые встречи городских чиновников с местным население и обсуждение проекта заканчивается мирно, но страсти постепенно накаляются и все чаще звучат призывы: «не трогать центр Балаклавы чужими руками».