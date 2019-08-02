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План законотворческой работы выполнили

2 августа 2019, 18:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

План законотворческой работы выполнили

Для членов комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма - Александра Джеуса (председатель), Сергея Орлова (заместитель председателя), Андрея Булдина (секретарь), Виктора Теплякова и Сергея Белана - только что завершившийся парламентский год был очень насыщенным. В течение его состоялись 34 заседания комитета, на которых рассмотрено 79 вопросов. Как отметил председатель комитета ЗСК Александр Джеус, план нормотворческой работы выполнен.

За отчетный период члены комитета подготовили к рассмотрению на сессиях ЗСК 18 нормативных правовых актов. В их числе законы: «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края» и в статью 5 закона Краснодарского края «Об охране окружающей среды на территории Краснодарского края»», «Об утверждении заключения соглашений между Краснодарским краем и муниципальными образованиями, включенными в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Краснодарском крае», «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О рыболовстве в Краснодарском крае»».

Много внимания депутаты-члены комитета уделили контрольной деятельности: за истекший период было организовано 11 проверок соблюдения действующего законодательства. В центре внимания парламентариев был ход исполнения постановления ЗСК «О состоянии зеленых зон на территории отдельных муниципальных образований Краснодарского края»», законов «О туристской деятельности в Краснодарском крае» в части развития сельского (аграрного) туризма», «Об отходах производства и потребления» и других.

На планерных совещаниях в ЗСК комитет дважды – в январе и марте этого года - докладывал по вопросам о состоянии гидротехнических сооружений на водных объектах и проводимой краевым министерством природных ресурсов работе по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий на территории Краснодарского края. Также обсуждался ход эксперимента по развитию курортной сферы на территории Краснодарского края в 2018 году.

Большое внимание уделяется развитию сельского (аграрного) туризма. Так, в Напомним, в рамках ежегодной краевой выставки-ярмарки кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (аграрного) туризма, которая проходит в Краснодаре, состоялось награждение победителей инициированного ЗСК конкурса на звание «Лучший объект сельского (аграрного) туризма Краснодарского края». Финалистам в каждой номинации (лучший малый, средний и крупный объект сельского туризма) были вручены дипломы ЗСК и сертификаты на получение грантов: за первое место – 170 тысяч рублей, за второе – 130 тысяч рублей и за третье – 100 тысяч рублей.

В отчетном периоде комитетом проведены выездные заседания комитетов ЗСК в рамках реализации положений Указа Президента России от 7 мая 2018 года в Кавказском районе, городе-курорте Анапе и Апшеронском районе.

Важнейшее направление деятельности комитета – подготовка законодательных инициатив ЗСК по внесению в Госдуму РФ. Были подготовлены к рассмотрению и поддержаны на XXX конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Сочи обращения ЮРПА к заместителю председателя Правительства России Алексею Гордееву о необходимости финансирования работ по проведению реконструкции чаши Краснодарского водохранилища и строительства берегоукрепительных сооружений близ Черного и Азовского морей.

За отчетное время комитетом рассмотрено 40 обращений жителей края, пять – с выездом на место. В ходе встреч и личных приемов граждан депутаты систематизировали поступившие вопросы, по которым оказали консультативную и практическую помощь.

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