Что нельзя и что можно делать в день Ильи пророка

В нынешнюю пятницу не рекомендуется пускать бездомных собак и заниматься сельским хозяйством. 2 августа для десантников профессиональный праздник. Для православных — это день Ильи пророка. У славян существовали определенные запреты, которые нужно соблюдать в этот день.

На Илью пророка нельзя заниматься сельскохозяйственными работами. Луга уже давно должны быть скошены, сено сметано в стога. В этот день не пускали в дом бездомных собак. Считается, что в день Ильи пророка нечистая сила вынуждена спасаться от него и превращается в зверей.

Славяне не выгоняли скот на выгул. Во время грозы в день Ильи пророка не рекомендовалось прятаться среди деревьев или в реке. Нужно прятаться в доме.

Можно на Илью пророка умываться дождевой водой, она считается целебной. Кроме того, в древности люди следили за тем, куда ударяет молния в этот день. Считалось, что в этом месте зарыты сокровища.