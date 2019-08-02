Проведен первый этап жеребьевки эфирного времени для кандидатов в МГД

Мосгоризбирком провёл первый этап жеребьёвки по распределению эфирного времени для кандидатов в депутаты Мосгордумы. В пятницу представители 45 избирательных округов тянули конверты, где указано время выхода в эфир кандидатов.

"Сегодня председатели окружных комиссий будут определять, когда кандидаты от их округа выходят в эфир. Затем до 5 августа нужно будет пригласить всех зарегистрированных кандидатов, чтобы они вытянули для себя время выхода в эфир, - сообщил член МГИК Дмитрий Реут перед жеребьевкой.

По его словам, на каждого кандидата будет приходиться три минуты эфира.

"Дебаты мы не проводим, каждый кандидат будет иметь возможность три раза разместить свой агитационный ролик длительностью по одной минуте",- сказал Реут.

После 6 августа также будет разыграно платное эфирное время для всех желающих кандидатов.

"Два телеканала - "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанции "Москва FM" и "Радио Москвы" обязаны предоставлять бесплатное эфирное время кандидатам, зарегистрированным в депутаты Московской городской думы.

Предвыборная агитация на этих телерадиоканалах в соответствии с законом начинается с 12 августа.