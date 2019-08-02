Молодежный педсовет обсудит видение модели школы будущего

В Москве 16-18 августа впервые пройдет Открытый августовский Молодежный педагогический совет. К участию в нем приглашаются молодые педагоги со всей России в возрасте до 36 лет со стажем работы от двух до пяти лет.

«Мы собираем молодых коллег из разных регионов нашей страны, чтобы вместе создать модель школы взаимного успеха учителя и ученика именно в глазах молодого педагога, чей взгляд еще не зашорен, кому есть, что действительно интересное предложить. С этой целью мы и организуем площадку для обсуждения модели школы будущего», – рассказал журналистам директор московской школы «Покровский квартал» Илья Новокрещенов.

Проект вызвал большой интерес у учителей, так что организаторы продлили прием заявок до 11 августа. Однако для того, чтобы стать участником Молодежного педагогического совета претендентам необходимо пройти отбор, в том числе записать короткий видеоролик с рассказом о своем видении школы будущего. Более того, авторам 20 самых интересных заявок оплатят проезд и проживание. В настоящий момент уже ободрены заявки от педагогов из Екатеринбурга, Ленинградской области, Ижевска, Сахалина и других регионов.

Ожидается, что в Молодежном педагогическом совете примут участие около 100 человек. По словам Ильи Новокрещенова, у организаторов нет задачи собрать максимально большое количество участников, поскольку разговор должен быть содержательным.

«В первый день мы планируем погрузить коллег в систему московского образования, в то, какой она стала. Потому что у многих людей пока нет четкого представления, что система образования города Москвы за последние годы изменилась практически до неузнаваемости», – говорит Новокрещенов.

Участникам Молодежного педагогического совета продемонстрируют возможности столичных школ, в том числе современное оборудование, которое совершенно иначе позволяет педагогу трудиться

«Во второй день работы Педагогического совета для гостей будут организованы мероприятия и секции, в рамках которых они смогут обсудить предложенные актуальные вопросы, а также предложить свои идеи и проекты для реализации», – говорит директор московской школы №1576 Александр Сурков.

В частности, пройдут секции «Технологии против методик», «Чьи деньги? Ваша зарплата в финансировании школы», «Зависит ли зарплата от результата или результат от зарплаты?» и др. Подробнее с программой Молодежного педагогического совета и условиями участия можно ознакомиться на сайте Principalsclub.ru.

В заключительный день работы Молодежного педагогического совета проекты молодых учителей будут представлены экспертам, в том числе руководителю департамента образования и науки города Москвы Исааку Калине и ректору Московского педагогического университета Игорю Реморенко.

«Высокие гости выберут лучших. Им предстоит деловая встреча с Исааком Калиной, где будут обсуждены итоги. Я думаю, эти итоги мы будем готовы представить на широкий суд», – говорит директор школы №1560 «Лидер» Ирина Жданова.

По словам Ильи Новокрещенова, результатом работы Молодежного педагогического совета должно стать «создание совместного видения модели школы взаимных успехов учителя и ученика».