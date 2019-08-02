Надо делать все, чтобы мужья не смотрели гадкие фильмы про насилие

В русский язык приходит много заимствованных слов, значение которых сложно понять в контексте. Среди них «абьюз» – термин, обозначающий насилие. Что это такое, чем характеризуются абьюзивные отношения, между кем возникают и чем заканчиваются? Разбирались «Аргументы Недели» совместно с экспертом Татьяной Громовой.

Слово «абьюз» не имеет русских корней, но используется у нас и в других странах. Этот термин обозначает насилие, притеснение и разрушение, где одна личность – жертва, а другая – манипулятор, злоупотребляющий властью и силой. Чаще всего понятие используется по отношению к женщинам, ставшим жертвами домашних издевательств, унижения и насилия. В этом случае абьюзер – это муж или сожитель, оскорбляющий свою половину и любыми способами унижающий её достоинство.

Нередко происходит так, что обсуждая абьюз, люди проводят параллель с домашним насилием. Но, тем не менее, между этими явлениями нельзя ставить знак равенства. Насилию подвергаются дети, которых бьют и унижают родители. Эмоциональное насилие исходит от начальства, коллег, знакомых. Не всегда получается порвать связи и уйти из таких отношений, ведь обстоятельства могут постоянно сталкивать с токсичными людьми во всех сферах жизни.

Основа здоровых отношений – уважение и доверие. Отсутствие этих составляющих зачастую приводит к абьюзивным отношениям, построенным на насилии, непонимании и эгоизме. Определить абьюзера можно, но не у всех хватает сил порвать отношения с ним, ведь это трудно и даже опасно.

Как распознать абьюзера?

Как распознать такого человека в своём близком окружении или семье? Если физическое насилие видно, то психологическое выявить бывает крайне сложно. По мнению экспертов, абьюзивные отношения – это неравноправный союз людей, где один из них – жертва, второй – агрессор. И роли эти никогда не меняются.

Существует ли в российской действительности такая проблема и если да, то как её решать? Что делать женщине, если её избивает муж, куда идти, что делать?

На эти вопросы «Аргументам Недели» ответил клинический и семейный психолог Татьяна Громова.

— Что делать женщинам, которые часто терпят побои со стороны партнёров?

— Прежде всего надо делать всё для того, чтобы мужья не смотрели жестокие передачи и гадкие фильмы, которые провоцируют насилие. И работать над тем, чтобы СМИ перестали провоцировать насилие, потому что сначала этих тиранов долго выращивают, а потом думают, какие законы принять, чтобы их остановить.

Во-вторых, очень часто такие мужчины психически больны. Но у нас теперь, как и на Западе, на высоком уровне соблюдаются права душевнобольных. Они могут не быть пациентами психиатрических больниц, если того не хотят. Нередко тяжелобольные люди даже не попадают в поле зрения психиатров. А любой психически нездоровый человек, особенно тяжело больной, считает себя здоровым, так же, как алкоголик считает себя нормальным человеком.

— Почему люди не бегут? Невозможно себе представить, что человек может жить с насильником много лет.

— Когда тебя бьют, оскорбляют и насилуют, у тебя меняется восприятие себя. Постепенно человек сам начинает винить себя в происходящем. Именно поэтому жертве насилия нельзя говорить, что она сама виновата: она и так себя винит. Самооценка и чувство собственного достоинства опускаются ниже некуда и сил на то, чтобы что-то сделать, становится всё меньше.

— Может ли насилие прекратиться?

— Оно не прекращается. Что бы она ни делала, тиски будут сжиматься. Пока женщина с ним живёт – насилие будет продолжаться.

— Но бывает, что люди всё-таки уходят…

— Иногда помогает понимание: либо я умру, либо всё же уйду. Когда на кону стоит жизнь. Но и это может не помочь. Кто-то, пройдя психотерапию, прерывает порочный круг.

Признаки абьюза:

Абьюзер заставляет сомневаться в вашей самооценке, в верном понимании вещей. Контролирует каждый шаг, нарушает личные границы: следит за перемещениями, читает личную переписку.

У него непредсказуемое настроение, которое резко меняется. Обижается, вынуждая просить и вымаливать прощение, легко становится агрессивным, а после ссоры делает вид, что ничего не произошло.

Оскорбительно отзывается о друзьях и близких, часто повышает голос и переходит на крик. Постоянно критикует поведение, высказывания и поступки.

Угрожает, применяет физическую силу.

Виды абьюза:

Абьюз в семье – и страшное явление, когда родитель демонстрирует превосходство над ребёнком, внушая ему беспомощность. Физически и морально давит, унижает и оскорбляет всех членов семьи, обесценивая их, тем самым калеча психику ребёнку.Вырастая, дети абьюзасчитают подобные отношения нормой. Такие люди в будущем часто становятся либо жертвами, либо самими абьюзерами.Но они так поступают неосознанно, а лишь следуют примеру.Более опасен человек, который использует изощрённые методы влияния на психику, осознаёт факт манипуляции и умышленно наносит вред.

Физический абьюз –угрозы, запугивания, избиения, причинение вреда здоровью, лишение возможности покидать дом и общаться с другими людьми без разрешения.

Психологический абьюз – доведение до истерик, нервных расстройств, психоза и самоубийства. Жертва абьюза начинает верить в свою ущербность.Психологический абьюз в отношениях выражется в виде шантажа, критики, насмешек и обесценивания.

Абьюз в дружбе характерен для компаний или пар друзей, где один выступает в виде доминанта с замашками манипулятора. Желание подчинять и главенствовать, казаться лучше на фоне слабого перечёркивает дружбу в здоровом понимании. Целью становится навредить из чувства зависти, ревности или мести.

Кто такие жертвы абьюза? Есть ли жизнь после отношений с тираном?

Абьюзеры подбирают жертв под себя, как игрушку. Пробуют, проверяют, приноравливаются. Попасть в руки тирана-манипулятора может кто угодно.

Кого выбирают абьюзеры ?

Объект зависти ­– красивая, успешная, счастливая, умная. У абьюзера возникает непреодолимое желание навредить и появляется цель – уничтожить радость и уверенность на корню.

Бывшая жертва другого абьюза – та, кто легко попадает в расставленные ловушки. Сильное желание любви и тепла перевешивает осторожность.

Запуганные, неуверенные в себе люди, получившие психологическую травму и лишённые родительской любви. Они максимально уязвимы и часто сами тянутся к абьюзерам.

Страшная правда заключается в том, что тысячи женщин ежедневно сталкиваются с абьюзом в одной из самых уродливых его форм: их бьют и истязают в собственном доме, а насильник – человек, с которым они делят жизнь. Если же женщина находит силы обратиться в полицию, там ей отвечают: «Будет труп – приедем, опишем». По печальным данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от домашнего насилия в России гибнут 14 000 женщин.

Маргарите Грачёвой муж отрубил кисти рук, чтобы она не могла обнимать детей. Анастасию Овсянникову муж избил до смерти, а Оксану Садыкову – подкараулил и убил на глазах 8-летнего сына. Они были бы сейчас живы, существуй в нашей стране закон о домашнем насилии. Он есть в 146 странах, но не в России.

«Тяжёлая ноша», или когда лучше не рождаться девочкой

Пока женщины в Европе подсчитывают количество мужчин и женщин в правительствах и эмоционально выражают своё недовольство дискриминацией по половому признаку, в Афганистане, согласно статистике, 85% женщин терпят домашнее насилие.

Многолетняя война и религиозные репрессии привели к тому, что большая часть девушек и женщин в Афганистане даже не умеют сегодня писать и читать. Статистика показывает, что уровень грамотности среди женщин составляет 27%.

Афганские законы гласят, что женщины и мужчины «имеют равные права и обязанности перед законом» и что «работа является правом каждого афганца». Но это никак не отражается на жизни женщин, девушек и девочек в стране. В реальной жизни женщинам не позволено работать, чтобы избежать встреч с посторонними мужчинами. Появляться на глазах у других мужчин, кроме родных, девочкам запрещается уже с 8 лет. Это лишает их возможности учиться в школе и речи об образовании даже не идёт.

Вместо учёбы молодые девочки насильно выдаются замуж: большинство невест младше 16-ти лет. По статистике, общая продолжительность жизни женщин в стране меньше, чем у мужчин. Афганки живут в среднем на год меньше, до 45 лет.

Сейчас Афганистан является единственной страной в мире, где число женских самоубийств превышает мужские.

В Пакистане дела обстоят не лучше. Ежегодно около полутора тысяч девушек гибнут от рук своих же родственников-мужчин за то, что якобы навлекли на семью «бесчестие».

Отказываясь выйти замуж, девушка тоже оказывается в опасности. В Пакистане и Иране нередки случаи, когда женщин обливали кислотой из мести.

Эксперты говорят о том, что абьюзивные отношения присутствуют в 15% семей. Как тогда объяснить статистику, по которой каждые 40 минут умирает жертва домашнего насилия?!

Большинство жертв абьюза скрывают и терпят. Молчат о побоях, унижениях и невыносимой жизни рядом с тем, кого когда-то любили, а может, и до сих пор любят. Они потеряны, одиноки и им банально некуда бежать.

Екатерина ПЛАТОНОВА