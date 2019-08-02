Хакер оценил советы Роскачества по безопасности электронных устройств

Российский хакер Александр Варской прокомментировал советы Роскачества владельцам мобильных устройств и компьютеров, как огородить технику от атак киберпреступников и их последствий. В ведомстве призвали поставить антивирус и заклеивать камеры и микрофон.

Эксперт по безопасности оценил советы Роскачества по использованию гаджетов

"Подобным инструментом по просматриванию видеоконтента через видеокамеру и прослушиванием через микрофоны ваших девайсов занимаются две группы людей, две большие страты. Одна называется "корпоративный мир" - большие компании. А вторая - это спецслужбы. Доступ к камере и микрофону используют только две вышеназванные организации", - передаёт слова Варского РЕН ТВ.

Эксперт отметил, что данные меры предосторожности вполне обоснованные, есть и другие, но обычный пользователь не сможет их использовать. Варской посоветовал внимательнее относиться к приложениям на своих гаджетах и по возможности ограничивать их доступ к микрофону и камере.