Захарова поговорила с подписчиками о родах и проблемах с внешностью

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в соцсети порассуждала о женской привлекательности и рождении детей. Дипломат поделилась с подписчиками своими эмоциями от просмотренной телепередачи.

«Молоденькой девушке врач-косметолог дает совет, как ухаживать за проблемной кожей: «А в принципе, вам надо замуж и рожать. Поверьте моему опыту, после трех детей я забыла про проблемы с кожей»», - написала Захарова.

Дипломат с юмором отметила, что после рождения детей забываются многие проблемы, потому что появляются новые и более значимые. Подписчики поддержали мнение Захаровой, но некоторые отметили, что после родов состояние кожи действительно улучшилось.