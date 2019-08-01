Уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов

Решением Темрюкского районного суда два гражданина РФ привлечены к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима (организатору) и штрафа в размере 500 000 руб. (соучастнику).

Кроме того, согласно решения суда с фигурантов уголовного дела взыскивается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в размере 731 544 руб.

В ноябре 2018 года указанные граждане задерживались сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю за незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории Кизилташского лимана в районе ст. Вышестеблиевская Темрюкского района.

Решение суда вступило в законную силу.