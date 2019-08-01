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В Кавказском районе работает «Дорожный пристав»

1 августа 2019, 22:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Кавказском районе работает «Дорожный пристав»

Отдел судебных приставов по Кавказскому району и г. Кропоткину реализовывает комплекс мер, направленных на погашение задолженностей по различным видам платежей. Совместно с районной администрацией, представителями налоговой службы и ОГИБДД они на регулярной основе проводят рейды с применением АПК «Дорожный пристав».

Данные рейды зарекомендовали себя как высокоэффективный способ взыскания долгов. Так, в течение одного рабочего дня в отношении неплательщиков было составлено 14 актов ареста имущества. В одиннадцати случаях под арестом оказались автомобили должников.

Некоторые граждане, остановленные в ходе рейда, предпочли погасить задолженности на месте. К их услугам был предоставлен соответствующий терминал,  по которому были исполнены требования по 10 исполнительным производствам на общую сумму порядка 33 тысяч рублей. Еще трое должников получили вызовы на прием к судебному приставу.

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