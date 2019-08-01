В РПЦ оценили слова Папы Римского о желании посетить Россию

В РПЦ оценили слова Папы Римского Франциска о том, что он с удовольствием посетил бы в Россию. Об этом понтифик ранее сообщил в рамках встречи с российской оперной певицей Светланой Касьян.

В Московском патриархате заявили, что высказывание Папы Римского о том, что он с удовольствием приехал бы в РФ, являются лишь "словами любезности" в ответ на приглашение от частного лица, передает РИА "Новости"

Представитель секретариата отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям священник Алексий Дикарев заявил, что понтифик не может посетить Россию, если его не пригласят официально власти страны или РПЦ. Подчеркивается, что вся эта история является личной инициативой певицы Касьян, которая встретилась с Папой в гостинице Святой Марты.