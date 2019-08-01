Жители Балаклавы протестуют против новой яхтенной марины

Специалисты ООО «Проектный институт «Геоплан» в процессе реализации масштабного проекта по строительству современной яхтенной марины в акватории Балаклавской бухты столкнулись с сопротивлением жителей самой Балаклавы, пишут «Аргументы недели-Крым».

Местные жители, для которых десятилетиями катание туристов и рыбалка были едва ли не единственным источником семейных доходов, опасаются, что в новой марине не найдется места для их маломерных лодок и катеров, а все причалы будут предназначаться исключительно для стоянок дорогих яхт «чужаков – толстосумов».

Как рассказали «Аргументам недели - Крым» в ООО «Проектный институт «Геоплан», 30% стояночных мест в новой марине будут предназначаться для местных владельцев плавательных средства, что составляет «парк» в 250 судов.

Владельцам лодок придется выполнить условие: иметь наличие сертификата на плавсредство и оборудование к нему, подтверждающее соответствие требованиям безопасности перевозки пассажиров и наличие договора на обслуживание с ГУП «Проект развития Балаклавы».

Что же касается рабочих мест для балаклавцев, то по мере развития курорта и освоения целых рекреационных зон, как заверили в ООО «Проектный институт «Геоплан», на его территории, их количество будет только расти. При чем, занятость будет носить не сезонную, а постоянную основу.