Утром 1 августа на дороге Симферополь - Феодосия – Керчь произошло ДТП с участием иномарки и грузовика «ГАЗ». К счастью, никто не пострадал, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, к месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда.

Оказалось, что на 91 километре керченской трассы в районе урочища Шахмурза произошло столкновение двух Infiniti FX-35 и «ГАЗ-66».

Оба водителя , 1967 и 1983 годов рождения, самостоятельно покинули транспортные средства, в медицинской помощи не нуждались.















