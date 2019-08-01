Часть Еврейской АО могут присоединить к Хабаровскому краю

Уже до конца года часть Еврейской автономной области станет Хабаровским краем – такая информация появилась в региональном медиапространстве. Эксперты считают, что в Хабаровском крае не готовы к слиянию.

Интерес к теме о присоединении одного региона к другому подогрелся разговорами об экономическом переконструировании РФ, суть которого в том, чтобы вместо 85 субъектов РФ создать 14 субрегионов, считает политолог Илдус Ярулин. Эксперт уверен, что властям Хабаровского рая, а именно губернатору от ЛДПР Сергею Фургалу, не позволят решать важные экономические вопросы.

Ярулин считает, что говорить об объединении можно будет лишь тогда, когда возможности обоих регионов будут учтены – а для этого необходимы серьезные капиталовложения и в том, и в другом субъекте. Политолог замечает, что для бедной ЕАО воссоединение с Хабаровским краем не принесет никаких благ.

Губернатор ЕАО – второго после Израиля места на земле, которое имеет официальный юридический статус еврейской территориально-административной единицы - Александр Левинталь неоднократно заявлял, что не видит необходимости в слиянии и замечал, что области «не нужна помощь от соседних дотационных регионов».

Напомним, что на сегодняшний день ЕАО остается одним из самых депрессивных регионов страны. В состав Хабаровского края автономия входила до 1993 года.