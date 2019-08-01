В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный арбуз

Специалисты Роспотребнадзора в связи с началом продаж бахчевых культур рассказали, как выбрать качественный и вкусный арбуз. Покупателям следует иметь в виду несколько самых важных факторов.
Во-первых, арбуз должен иметь твердую блестящую корку, сухую плодоножку и яркий цвет. При ударе ладонью он должен вибрировать.
Во-вторых, гражданам рекомендуется отдавать предпочтение ягодам среднего размера. Кроме того, приобретать их советуют исключительно в санкционированных местах реализации бахчевых культур.
Как сообщает РИА "Новости"
, перед употреблением арбуз следует тщательно вымыть с мылом. Эксперты рекомендуют обращать внимание на запах ягоды – если он кисловатый, то есть употреблять ее в пищу не стоит. Нарезанный арбуз можно хранить только в холодильнике.