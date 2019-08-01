В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный арбуз

Специалисты Роспотребнадзора в связи с началом продаж бахчевых культур рассказали, как выбрать качественный и вкусный арбуз. Покупателям следует иметь в виду несколько самых важных факторов.

Во-первых, арбуз должен иметь твердую блестящую корку, сухую плодоножку и яркий цвет. При ударе ладонью он должен вибрировать.

Во-вторых, гражданам рекомендуется отдавать предпочтение ягодам среднего размера. Кроме того, приобретать их советуют исключительно в санкционированных местах реализации бахчевых культур.