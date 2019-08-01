Россияне доверились Соловьёву и Малахову

Согласно опросам, проведённым среди россиян, из множества современных журналистов больше всего народного отклика и доверия получают Андрей Малахов и Владимир Соловьёв.

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За Соловьёва свой голос отдали 23% опрошенных граждан, тем самым поставив журналиста на первое место. Следом за ним идёт Андрей Малахов, за которого проголосовали 11% респондентов. В пятёрку лучших также вошли Ольга Скабеева, Андрей Норкин и Владимир Познер, передаёт Lenta.Ru.

Эксперты считают, что народные предпочтения можно объяснить модой на эмоциональные высказывания и «псевдонародность». При этом специалисты отмечают, что в первой пятёрке под эти критерии не подходит только Познер, который уже давно завоевал уважение благодаря своему богатому жизненному опыту.