Россияне доверились Соловьёву и Малахову
1 августа 2019, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]
Согласно опросам, проведённым среди россиян, из множества современных журналистов больше всего народного отклика и доверия получают Андрей Малахов и Владимир Соловьёв.
За Соловьёва свой голос отдали 23% опрошенных граждан, тем самым поставив журналиста на первое место. Следом за ним идёт Андрей Малахов, за которого проголосовали 11% респондентов. В пятёрку лучших также вошли Ольга Скабеева, Андрей Норкин и Владимир Познер, передаёт Lenta.Ru.
Эксперты считают, что народные предпочтения можно объяснить модой на эмоциональные высказывания и «псевдонародность». При этом специалисты отмечают, что в первой пятёрке под эти критерии не подходит только Познер, который уже давно завоевал уважение благодаря своему богатому жизненному опыту.