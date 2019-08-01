Гидрометцентр: в августе ожидаются тёплые деньки

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал о погоде на август. По словам специалиста, ожидать теплые деньки можно в середине месяца.

"В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям", - передаёт слова Тищенко "РГ".

Уточняется, что норма для Москвы в начале августа - плюс 24 градуса, ночные - плюс 15 градусов, а в конце месяца- плюс 19 днём, плюс 10 градусов ночью. Однако первая неделя последнего месяца будет очень холодной.

Тищенко сообщил, что ниже нормы средняя температура воздуха в ожидается в Приволжском федеральном округе, а на юге европейской территории страны температура будет близкой к норме и возможно меньше осадков.

А вот теплее обычного будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье.

Жара ожидает россиян на курортах черноморского побережья, до 32 градусов тепла.