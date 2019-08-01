В МЧС рассказали, как горящие леса повлияют на экологию

Сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС Ирек Хасанов рассказал, чем обернутся для экологии пожары в Сибири.

МЧС: перечислены главные причины распространения пожаров в Сибири

«Загрязнение атмосферы большим количеством продуктов горения при крупных пожарах может приводить к крупным экологическим и климатическим последствиям», - сказал он.

В пример он привёл крупные пожары 1972 и 2010 годов. По словам Хасанова, тогда в атмосферу попало порядка 15-20 тонн диоксида и оксида углерода, передаёт RT. Также специалист отметил, что такие крупные пожары «не пускают» циклоны с осадками из-за большого количества горячего дыма.