Издание для ЛГБТ не возбудило аудиторию и стало финансовым импотентом

Британское ЛГБТ-издание Gay Star News оказалось не способно выжить в мире жесткой конкуренции за место под солнцем на порище масс-медиа. Руководство сайта объявило сотрудникам о закрытии.

Портал, который писал о проблемах гей-движения еще с 2012 года оказался банкротом и не может даже выплатить зарплату своим работникам. Не смотря на достаточно обширную аудиторию в разных странах мира, выживать потал не в состоянии. Издание обратилось за помощью к различным общественным организациям, но пока никто не изъявил желания поддерживать даже Лондонскую часть редакции, не говоря уж о корреспондентах из стран Азии и Латинской Америки.

Как пишет Press Gazette, 21 человек будут уволены.