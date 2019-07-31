Скандал на выборах мэра Братска: «Агония в правовом поле»

В Сибири полыхают неслыханные по масштабам лесные пожары. Очень жарко и на муниципальных выборах в Иркутской области. Выборы мэра 230-тысячного города Братск рискуют превратиться в одну из самых острых и скандальных муниципальных кампаний 2019 года. Желание стать градоначальником изъявили 14 человек. По мнению политологов, выборы в Братске находятся на грани грандиозного скандала с «агонией в правовом поле» действующего мэра Сергея Серебренникова.

На днях избирком зарегистрировал от «прокремлевской» партии «Патриоты России» полного тезку действующего мэра Сергея Васильевича Серебренникова, на которого ранее обрушился с критикой («В городе нет хозяина») заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Эксперты посчитали появление «двойника» от «Патриотов России» сигналом из федерального центра для действующего мэра Серебренникова, не успевшего заручиться полной поддержкой Кремля.

По всей видимости, в ответ кандидат от «Гражданской платформы» Евгений Земцов, считающийся техническим кандидатом действующего мэра, обратился с иском в суд о снятии с выборов всех, кто может помешать градоначальнику Сергею Серебренникову. А именно троих кандидатов: «двойника» Сергея Серебренникова и двух основных соперников из парламентских партий – двукратного олимпийского чемпиона по бобслею Александра Зубкова (от партии «Справедливая Россия») и депутата Законодательного Собрания Иркутской области, директора коммунальной управляющей компании Светлану Петрук (от КПРФ).

Александр Зубков









О поводах для отказа в регистрации кандидатам сообщили местные СМИ. Якобы кандидаты не указали в заявлении об участии в выборах о том, что мэр избирается по единому округу и якобы не указали, что у заявителей отсутствует имущество за рубежом. Электоральные юристы, изучив предварительные документы судебного процесса, считают, что по первому пункту (указать единый округ) таких требований в законодательстве РФ не содержится, а по второму пункту (отсутствие имущества за рубежом) – кандидаты предоставили все документы в надлежащем виде как требует закон.

Однако, судьбу кандидатов будут решать местные суд и избирком. Эксперты прогнозируют два основных сценария развития событий. Первый – если кандидатов все-таки снимут с предвыборной гонки, то на политической карте России может вспыхнуть еще одна горячая точка с социальным взрывоми явным недовольством системной оппозиции в лице КПРФ и СР. Второй - если регистрация кандидатов сохранится, то кампания в Братске может стать примером конкурентных муниципальных выборов без признаков давления административного ресурса на решения избирательной комиссии.

Ситуация на выборах в Братске попала в поле зрения не только Кремля и Центризбиркома, но и федеральных политологов.

- Пока все увлечены московскими событиями, не менее увлекательные истории происходят с выборами на просторах России, - сообщил в Facebook руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. - Город Братск, Иркутская область.

Константин Калачев









Бюджет города по доходам запланирован в объеме – 6 миллиардов 506 миллионов рублей, по расходам – 6 миллиардов 671 миллионов рублей. Промышленный центр. 30% всего российского алюминия, 18% ферросплавов, 14% электроэнергии. Действующий мэр-единоросс господин Серебренников через технического кандидата решает вопрос со снятием своего полного тезки от "Патриотов России", а также двукратного олимпийского чемпиона по бобслею Александра Зубкова (вышел из ЕР по принципиальным соображениям, выдвинут кандидатом в мэры от «Справедливой России») и депутата Заксобрания Иркутской области, директора коммунальной компании Светлану Петрук (вышла из СР, после чего выдвинута кандидатом от КПРФ).

Светлана Петрук









Ранее было заметно, что у действующего мэра нет очевидной и недвусмысленной поддержки из Москвы. Иначе заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко, который занимается сейчас последствиями наводнения в Иркутской области, не заявил бы, что в «городе нет хозяина». Да и участие в выборах полного тезки мэра Сергея Васильевича Серебренникова, связанного с федеральным отделением вполне системной и отзывчивой к пожеланиям "старших товарищей" партии «Патриоты России», вряд ли было бы возможно, если в АП (администрации президента – прим. ред.) реально впряглись бы за нынешнего мэра.

Видимо «Старая площадь» посчитала, что с учетом всех обстоятельств в Братске конкурентный сценарий допустим, что мэр Серебренников должен участвовать в электоральной борьбе наравне со всеми, без применения административного ресурса. И что теперь? Понимая, что он в поле зрения Москвы, но не надеясь на электоральные методы, единоросс-самовыдвиженец попадает в скандал. Агония в правовом поле. Угроза протестов, если не социального взрыва в очень непростом и свободолюбивом Братске после митингов в Москве. Протестные настроения полили бензином и подожги.

Честные выборы, "дайте людям самим выбирать" и тому подобные вещи оказались отодвинуты без какой-либо острой к тому необходимости. Действия Серебренникова по снятию оппонентов через подконтрольный ему избирком и по активному использованию админресурса могут сейчас стать очень серьезным раздражителям для федералов, которым хватает скандала с выборами в Москве. Надо же хоть где-то обеспечить защиту и реализацию избирательных прав граждан, тем более, когда несистемной оппозиции на выборах нет.

Московский политолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов считает, что выборы в Братске – это генеральная репетиция перед выборами губернатора Иркутской области в 2020 году:

Дмитрий Фетисов









— Тот факт, что Иркутская область находится в зоне политических интересов крупных игроков (Левченко, Чемезов, Чайка), делает выборы в Братске генеральной репетицией перед выборами губернатора области в следующем году. Фактор конкурентной борьбы между несколькими кандидатами, проигрыш ЕР избирательной кампании в Заксобрание региона, напряженная политическая обстановка в регионе вызывают особое внимание федерального центра к кампании в Братске…

Похоже, Серебренников оказался в откровенно абсурдной ситуации, вовремя не заручившись уверенной поддержкой Москвы. Позицию федерального центра можно интерпретировать как желание, чтобы Серебренников участвовал в электоральной борьбе наравне со всеми, без применения административного ресурса. Соответственно, любое возможное действие Серебренникова по снятию оппонентов через подконтрольный ему избирком или по активному использованию админресурса может привести не просто к окрику из Москвы, но и к утрате и без того невзрачной поддержки, - считает Фетисов.

Заседание суда по искам о снятии с выборов кандидатов в мэра Братска – Сергея Серебренникова («Патриоты России») и Александра Зубкова («Справедливая Россия») состоится 2 августа, а Светланы Петрук (КПРФ) – 5 августа.