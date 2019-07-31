«Причины непонятны»: Анастасию Шевченко могут не допустить к выборам в гордуму Ростова из-за 8 подписей

ТИК Октябрьского района Ростова признал недействительными или недостоверными 22 из 155 подписей в поддержку выдвижения находящейся под домашним арестом активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко кандидатом в депутаты гордумы Ростова.

В январе в отношении Шевченко впервые в России возбудили дело по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации нежелательной организации». До 20 августа она будет находиться под домашним арестом.



Заседание рабочей группы проходило 31 июля. Представитель предвыборного штаба Шевченко Антон Приходько заявил, что они собираются оспаривать решение ТИК.



— По непонятным нам причинам графолог посчитал, что несколько человек якобы не сами ставили дату при подписи. Так, была проблема с активистом Леонидом Санкиным, который приехал в ТИК и после споров его подпись была засчитана. Мы приводили и других людей, которые готовы подтвердить, что оставляли подпись, но их не приняли, — сказал Приходько.



Председатель ТИК Наталья Чекурова пояснила, что большинство претензий относилось к недостоверным данным об избирателях в подписном листе. По ее словам, избиратель обязательно должен сам ставить подпись и дату, иначе голос будет признан недостоверным.



— К Санкину претензия были не из-за подписи, а из-за даты. Были проблемы у других избирателей и с указанием даты рождения. Мы не ставили под сомнение происхождение подписей, однако в подписном листе были указаны недостоверные данные об избирателях, — рассказала она.



Таким образом, на данный момент у Шевченко 133 подписи из требуемых 141. В пятницу, 2 августа, состоится заседание комиссии, на котором её сторонники собираются доказать, что подписи действительны. В противном случае её не допустят к участию в выборах. По Октябрьскому округу на данный момент зарегистрированы два кандидата — Александр Осяк из «Единой России» и самовыдвиженец Лариса Зубарева.

АН Юг







