"Налево" уже не сходишь. Михаил Галустян запатентует свою фразу «Понять и простить»

Теперь за популярную фразу «Понять и простить» придется платить ее автору. Михаил Галустян зарегистрировал собственный бренд именно с этими двумя словами, так полюбившимися россиянам еще со времен Бородача из «Наша Russia».

Как пишет агентство «Москва» соответствующая заявка уже подана в Роспатент, но от комментариев в конторе отказались «пока Галустян не решит сам об этом рассказать». Между тем в Сети уже дискутируют на тему, на сколько дороже теперь обойдется поход «налево», ведь чаще всего именно эту фразу про «простить и понять» слышат дамы от своих неверных мужей. И сколько придется за это «отстегивать» Галустяну.

Сам же владелец бренда планирует зарабатывать на кинопрокате, сувенирной продукции, канцтоварах, выпуске напитков и даже алкоголя, а также заниматься маркетингом и рекламой