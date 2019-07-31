Когда система Станиславского не подвела. В Сети обсуждают арест артиста, сыгравшего пьяного гаишника

Актер театра «Современник» Дмитрий Смолев сыграл пьяного гаишника в юмористическом ролике. Роль настолько удалась, что будь жив Станиславский, даже он не посмел бы крикнуть: «Не верю!». Вот и сами полицейские поверили, обиделись, да так сильно, что взяли и арестовали артиста.

Как пояснили журналистам в МВД актер «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации». А потому незаконное ношение форменной одежды, и мелкое хулиганство потянули на «административный арест сроком на восемь суток», - сообщили в полиции. Смолева задержали в день его спектакля, а потому вечером к зрителям вышел режиссёр Михаил Ефремов и сообщил, что артиста, играющего Д’Артаньяна «загребли». И очевидцы утверждают, что в выражениях он не стеснялся, по тому что абсурдность ситуации поражает всех.

«Этому бреду аналогов в мире нет, как и подобных прецедентов в истории! Если стряхнуть с себя морок этого безумия, можно даже предположить, что наша правохра изобрела новый способ борьбы с преступностью: вместо реальных преступников арестовывать и сажать артистов — исполнителей ролей бандитов, взяточников, убийц, насильников, педофилов, коррупционеров и продажных ментов! Причём чем талантливее изображает — тем выше срок!», - написала в блоге журналист Ксения Ларина.

Ее поддержали и многочисленные пользователи в Сети. «Если бы этот актер одел не точную копию формы ДПСника, скорее всего его бы не арестовали. В Штатах во всех фильмах используются выдуманная экипировка полицейских со всеми опознавательными шевронами и значками», «Представляю, что надо сделать с актерами игравшими Сталина, Бормана или Гитлера! Вообще на кол посадить», - написала они в комментариях.