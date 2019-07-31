Празднование юбилея ВДНХ на территории выставки пройдет с 1 по 4 августа

Праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею ВДНХ, пройдут на территории главной выставки страны с 1 по 4 августа. Гостей ждут выступления известных артистов, красочное шествие, дегустация национальных блюд стран СНГ, мастер-классы для детей и взрослых.

«На 20 площадках в разных частях ВДНХ пройдет больше 50 праздничных событий. Москвичей и туристов ждут концерты и театральные постановки, четыре проекционных шоу, гастрономический фестиваль, соревнования по вейкбордингу, мастер-классы и многое другое», — отметил Сергей Шогуров, генеральный директор АО «ВДНХ».

В рамках запланированных культурных мероприятий, в частности, можно будет увидеть выступления солистов Большого театра и Государственного камерного оркестра джазовой музыки, принять участие в мастер-классе по созданию короткометражных фильмов, а также побывать на гастрономическом фестивале «Дружба народов».

Основным событием праздника станет большой эстрадный концерт в честь дня рождения ВДНХ. 1 августа в 20:00 на главной сцене (между павильоном № 1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов») выступят Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Лолита, Кристина Орбакайте, Валерия, Александр Панайотов, Зара, группы «Земляне» и многие другие. Концерт будут транслировать на все экраны, расположенные вдоль Центральной аллеи.

Для юных гостей праздника организаторы подготовили специальную программу. На территории ВДНХ с 11:00 до 21:00 будет работать несколько игровых зон. Площадки расположатся в разных частях выставки.

Кроме того, все четыре дня в 11:00 и 16:00 на площадке рядом с интерактивным музейным комплексом «Буран» будет проводиться творческий мастер-класс «Снимаем кино за один день». Ребята получат практические навыки съемки коротких фильмов на мобильные устройства, экшен-камеры и фотоаппараты. Затем из этих материалов смонтируют фильм о празднике в честь юбилея выставки. Участие по предварительной регистрации.

С 1 по 4 августа с 22:00 до полуночи посетители смогут наблюдать 3D-шоу на арке главного входа. Оно расскажет историю как самого архитектурного объекта, так и всей ВДНХ — от строительства выставки, военного и послевоенного периода, расцвета отечественной космонавтики и до наших дней. Праздничную подсветку можно будет увидеть на других объектах ВДНХ, например на павильонах Центральной аллеи, скульптурной композиции «Рабочий и колхозница» и на цветочном партере у фонтана «Дружба народов».

Еще один подарок гостям праздника подготовил «Москвариум». 3 августа в 12:00 на Центральной аллее состоится красочный парад. Его участники пройдут по ВДНХ в костюмах рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира. В программе живое выступление оркестра и захватывающее акробатическое шоу, в котором примут участие более 30 театральных и цирковых артистов.

Кроме того, 1 августа в правом крыле арки главного входа начнет работать музей ВДНХ. Его открытие также приурочено к празднованию юбилея выставки.

Главным событием первого дня станет праздничный концерт на Центральной аллее, который пройдёт с 20:00 до 22:00. Выступят популярные артисты – Тамара Гвердцители, Лев Лещенко, Валерия, Александр Панайотов, Зара, группы "Уматурман" и "Земляне", победители шоу "Голос". Концерт будет транслироваться по Первому каналу и на экранах, расположенных вдоль Центральной аллеи.

На протяжении всех четырех дней с 11:00 до 23:00 на площади Промышленности и у павильона № 57 будет проходить гастрономический фестиваль "Дружба народов". Посетители смогут познакомиться с национальными кухнями стран СНГ и попробовать как необычные кулинарные шедевры, так и любимые с детства блюда.

Световое и ЗD-проекционное шоу привлечёт внимание даже тех, кто не попадёт на территорию ВДНХ. Оно будет идти все 4 дня с 22:00 до 00:00. Проекция на арке Главного входа расскажет историю ВДНХ. Праздничной подсветкой озарятся скульптурная группа "Рабочий и колхозница", цветочный партер у фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" и другие достопримечательности ВДНХ.