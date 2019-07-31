«Краснодар Водоканал» заменит сети на ул. Гимназической

В рамках реализации мероприятий производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступает к выполнению мероприятий по модернизации сетей водоотведения на ул. Гимназической, 45. В ходе работ будет заменено 390 метров трубопровода диаметром 315 мм.

Старые керамические сети, принимающие стоки четырех жилых кварталов центральной части города, будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Перекладка будет производиться методом горизонтально-направленного бурения, который позволяет выполнять работы в плотной застройке города с минимальными разрытиями.

Работы будут состоять из трех этапов, в процессе которых специалисты не только заменят изношенные сети канализации на новые, но и восстановят смотровые колодцы.

На время проведения работ транспортное движение будет частично ограничено по ул. Гимназической от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской. Мероприятия планируется завершить в октябре 2019 года. Все работы будут проводиться без отключения абонентов от услуг водоотведения.