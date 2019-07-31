Эксперты призвали выдавать госномера в автосалонах

Президент страны Владимир Путин подписал закон, который уже со следующего года позволит россиянам самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей.

Автоэксперт Виктор Похмелкин считает, что нужно вовсе разрешить людям получать номера в автосалоне при покупке машины, пишет НСН.

"Это было бы самым удобным, что никуда не надо ездить, получая машину вместе с номерами. Такая практика одно время существовала, потом почему-то от нее отказались, но сейчас, мне кажется, надо это в России восстанавливать", - объяснил свою точку зрения автоэксперт.