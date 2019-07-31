В Хабаровске переносят причалы из-за уровня воды в Амуре

В краевой столице началось затопление береговой зоны. Некоторые причалы не смогут больше принимать пассажиров.

Причалы №3, №4 и №5 теперь будут временно перенесены – пассажиры смогут осуществлять посадку с остановки «Прибрежная». При этом время отправления теплоходов не изменится – оно останется прежним, согласно установленному расписанию.

Уровень Амура тем временем продолжает расти. На данный момент он составляет 340 см. Гидрологи информируют о том, что к 10 августа вода может подняться до отметки 630 см.

Ранее хабаровские власти предупреждали дачников о необходимости покинуть левый берег Амура в связи с подтоплением. В случае необходимости, будут запущены дополнительные рейсы теплоходов. Спецтранспорт планирует выделить правительство для тех, кому нужно будет вывезти вещи.