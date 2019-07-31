Сезон закладки икры для воспроизводства лососей начался в Магаданской области

В Магаданской области стартовал сезон закладки икры для воспроизводства лососей. В настоящее время эксперты в регионе работают сразу на нескольких нерестовых реках.

Специалисты отмечают, что Выживание в искусственно выращенных условиях молоди больше, чем в естественных. Об этом сообщает ОТР. В 2019 году в Магаданской области специалисты собираются заложить 18,5 миллионов икринок горбуши, кеты и кижуча.