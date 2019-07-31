Южноуральским муниципальным служащим поднимут зарплату

С 1 сентября 2019 года южноуральским муниципальным служащим повысят заработную плату. Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что индексация составит 4,2%.

Решение о повышении зарплат Алексей Текслер озвучил на VII Съезде глав муниципальных образований региона. Напомним, съезд прошел в селе Долгодеревенское Сосновского района Челябинской области 30 июля. Глава региона подчеркнул, что ждет от муниципальных служащих повышения эффективности работы, в том числе, в вопросах по выстраиванию диалога с местным населением. На съезде Алексей Текслер озвучил направления, в которых главы могут найти себя как успешных управленцев. В первую очередь речь идет о здравоохранении, образовании, благоустройстве муниципалитетов.

- Это очень серьезные деньги для нашей области, за каждым рублем стоит труд всех южноуральцев, их налоги, и ваши в том числе, - сказал Алексей Текслер. - Нужно грамотно построить работу с заказчиками, вести контроль, использовать любую возможность участия в госпрограммах.