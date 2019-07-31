Сибирские леса начали тушить с воздуха

В МЧС приняли решение задействовать авиацию для тушения крупномасштабных пожаров в Сибири. Борьбу с горящими лесами было решено начать с Красноярского края.

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что авиация уже приступила к тушению горящих лесов. Для этого выделено три воздушных судна, передаёт ТАСС.

«Два самолета-амфибии Бе-200 привлекались к тушению лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края и в Хангаласском районе Якутии. Они сбросили 180 тонн воды», - сообщили в ведомстве. Также отмечается, что для защиты населенных пунктов в регион отправлено 100 сотрудников МЧС.