Южноуральская школьница отправится на Северный полюс

68 российских школьников примут участие в экспедиции на Северный полюс на ледоколе «50 лет победы», среди них — Анастасия Щербатова, президент гимназии № 80 г. Челябинска.

Как сообщает газета «Южноуральская панорама», организатором экспедиции выступает Информационный центр по атомной энергии. На борту ледокола будут работать педагоги ИЦАЭ и школы Росатома. В экспедиции ребят будут сопровождать также Валдис Пельш, Николай Цискаридзе, актриса Елена Яковлева, блогер Руслан Усачев. Валдис Пельш будет снимать документальный фильм об экспедиции.

- Тема Арктики — одна из ключевых в международной повестке, мы хотим, чтобы дети тоже были к ней причастны, - говорит Мустафа Кашка, генеральный директор ФГУП «Атомфлот». - Хочется верить, что после этого рейса Арктика навсегда останется в сердце ребят.

Экспедиция стартует в середине августа. Планируется, что на Северном полюсе ребята с педагогами организуют флешмоб, его придумают на судне.