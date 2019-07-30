Российским аграриям стало невыгодно выращивать гречиху

В Росстате сообщили, что в России аграрии перестают выращивать гречиху. Общая площадь посевов за нынешний год оказалась минимальной за последние 16 лет и составила 807 тысяч гектаров. Это на 238 тысяч меньше, чем было в прошлом году.

В Росстате отметили, что нынешний показатель оказался самым маленьким с 2003 года. Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова объяснила, что подобная тенденция связана со снижением стоимости гречки и её перепроизводством в 2017-2018 годах.

При этом эксперты подчёркивают, что дефицита гречки можно не страшиться. Однако её стоимость вскоре может возрасти, передаёт Lenta.Ru.