В Сочи обнаружили гигантских летающих тараканов

Специалисты обнаружили в Сочи больших американских тараканов, которые являются одними из крупнейших на планете. Эксперты считают, что у насекомых есть все шансы обжиться на побережье Чёрного моря.

«Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов», - рассказали в Сочинском национальном парке.

Отмечается, что данный вид может достигать в длину до пяти сантиметров, а вместе с усами – до девяти. При этом тараканы умеют летать. Американских тараканов считают опасными вредителями, которые способны вызывать аллергию и переносить инфекции, а также портить материалы и продукты, передаёт Lenta.Ru.