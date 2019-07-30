Михаил Мишустин: проект «ПРОдвижение доказал свою эффективность»

Проект является продолжением конкурса «Лидеры России», в котором наставниками выступили министр финансов РФ и глава налоговой службы, пишут «Аргументы недели-Крым».

Наставником третьей региональной проектно-аналитической сессии стал глава Крыма Сергей АКСЕНОВ.

На «ПРОдвижении» 290 участников в условиях, максимально приближенных к реальным, оперативно принимали управленческие решения и работали над проектами.

Руководитель налоговой службы Михаил МИШУСТИН отметил, что молодые специалисты помогают налоговикам реализовывать важные экономические и социальные проекты. МИШУСТИН рассказал, что толчком к созданию «ПРОдвижения» стал успех президентского конкурса «Лидеры России».

«Проект уже доказал свою эффективность. По итогам первых двух сессий в ноябре 2018-го и в мае 2019-го года участники подготовили предложения по автоматизации контроля представления налоговой отчетности и сокращению ее объема, предложили идеи по разработке мобильных приложений, по упрощению деклараций и многое другое. Часть из них уже находится в проработке в центральном аппарате», - рассказал глава налоговой службы и сообщил, что следующий этап «ПРОдвижения» пройдет в Казани.