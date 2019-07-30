Ко дню ВДВ коммунальщики Крыма запаслись деталями для фонтанов

В преддверии праздника профильные службы города уже запаслись деталями для фонтанов, на случай их вероятных поломок, пишут «Аргументы недели-Крым».

Коммунальщики крымской столицы подготовились к празднованию Дня Воздушно-десантных войск, которое пройдет 2 августа, рассказал в радиоэфире станции «Спутник в Крыму» директор симферопольских парков и скверов Антон ЯКУЛЕВИЧ. Он отметил, что ситуацию с фонтанами продумали наперед и дополнительные детали про запас оставлены.

Также ЯКУЛЕВИЧ считает, что тех, кто портит фонтаны случайно не стоит звать вандалами. Часто люди делают это непроизвольно.

«Я бы не употреблял термин «вандалы» по отношению к тем, кто ломает фонтаны. Это, скорее всего, происходит неосознанно и неумышленно. Иногда это делают дети, которые там играют, заносят туда песок и так далее», – резюмирует директор парков.

Следовательно, люди вредят не специально, однако урон наносится, и фонтаны необходимо чистить, что коммунальные службы и делают почти каждый день.