Евродепутат: В Риге есть только один кандидат в мэры!

Сегодня, 30 июля, евродепутат от Латвии Андрис Америкс сделал официальное заявление латвийским СМИ: в Риге есть только один кандидат в мэры – Олег Буров.

Данное заявление г-на Америкса имеет под собой все основания. Например, кандидат от оппозиции в Рижской думе Виестурс Зепс пока не может заручиться поддержкой даже всей оппозиции.

Г-н евродепутат отметил, что в августе «будет выбор – или Буров, или совсем другая игра».

О «другой игре» можно говорить только 19 августа. На это число назначено голосование в Рижской думе. Почему именно 19 августа?

Срок, во время которого Рижская дума должна выбрать нового мэра, заканчивается 20 августа. Если мэр не будет избран, то грядут внеочередные выборы.

Если шансы у Олега Бурова стать мэром Риги?

Комментирует данную ситуацию политолог Янис Григалис: «Думаю, что шансы у Бурова есть. Большие! Он очень неплохой хозяйственник. Хуже, чем было при г-не Ушакове – не будет. Буров – умный и исполнительный человек. Думаю, что такой мэр нужен Риге. Это мое личное мнение».

Эксклюзивное интервью с кандидатом в мэры Олегом Буровым специально для «Аргументы Недели» 31 июля.