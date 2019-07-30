Под Нижним Новгородом в стене церковной лавки обнаружили замурованную мумию

В деревне Гремячки Нижегородской области в ходе ремонтных работ обнаружили мумию, вмурованную в стену церковной лавки XVII века. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на "Время Н".

Со стройки вывозили грузовик с битым кирпичом, оставшимся после сноса, когда заметили завернутые в истлевшую ткань останки, замотанные скотчем. На место незамедлительно вызвали полицию, которая доставила тело в морг.

Погибший мужчина был с ног до головы обернут в простыню, которая успела истлеть за 10 лет (таков примерный возраст мумии). Его ноги и руки были обмотаны скотчем, а в спине нашли несколько забитых строительных гвоздей.

По факту обнаружения мумифицированного трупа возбуждено уголовное дело. Следователи организовали судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точных причин смерти. Также устанавливается личность погибшего.