Видео: в Омске пенсионерки сорвали дворовый турнир по футболу

В Сети появилось видео о том, как в Омске две пенсионерки сорвали футбольный турнир дворовых команд. Пожилые дамы были крайне недовольны тем, что мяч периодически вылетает за пределы поля.

Подросткам из Омска так и не удалось выявить сильнейшую команду на дворовом турнире по футболу из-за двух пожилых женщин, лишивших юных футболистов мячей. Пенсионерки просто изрезали их ножом.

На видео, записанном самими подростками, видно, что пенсионерки ведут себя очень агрессивно - кричат и кидаются на камеру. Больше всего огорчает тот факт, что за подростков некому было заступиться.

Одна из очевидцев посетовала, что пенсионерки скрылись еще до приезда полиции, а родители детей, чьи мячи (стоимостью 3 тыс. руб. каждый) испортили ножом, не стали писать заявление о претензиях.

"Вот так мы воспитываем молодежь, развиваем спорт. Такое ощущение, что на детей всем плевать, даже собственным родителям", - прокомментировала произошедшее родительница одного из юных футболистов.



