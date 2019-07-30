Видео: в Омске пенсионерки сорвали дворовый турнир по футболу
30 июля 2019, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети появилось видео о том, как в Омске две пенсионерки сорвали футбольный турнир дворовых команд. Пожилые дамы были крайне недовольны тем, что мяч периодически вылетает за пределы поля.
Подросткам из Омска так и не удалось выявить сильнейшую команду на дворовом турнире по футболу из-за двух пожилых женщин, лишивших юных футболистов мячей. Пенсионерки просто изрезали их ножом.
На видео, записанном самими подростками, видно, что пенсионерки ведут себя очень агрессивно - кричат и кидаются на камеру. Больше всего огорчает тот факт, что за подростков некому было заступиться.
Одна из очевидцев посетовала, что пенсионерки скрылись еще до приезда полиции, а родители детей, чьи мячи (стоимостью 3 тыс. руб. каждый) испортили ножом, не стали писать заявление о претензиях.
"Вот так мы воспитываем молодежь, развиваем спорт. Такое ощущение, что на детей всем плевать, даже собственным родителям", - прокомментировала произошедшее родительница одного из юных футболистов.