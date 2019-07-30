Депутат предложила сбросить бомбы на горящие леса в Сибири

В Алтайском крае депутат законодательного собрания предложила тушить горящую тайгу бомбами. По словам Евгении Боровиковой, такой способ тушения пожаров давно практикуется по всему миру.

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«В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения», - рассказала Боровикова.

Также она отметила, что ещё во времена СССР был придуман способ тушения пожаров, когда внутри снаряда находится огнегасящая смесь, передаёт Lenta.Ru. «При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров», - сказала депутат.