Депутат предложила сбросить бомбы на горящие леса в Сибири
30 июля 2019, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Алтайском крае депутат законодательного собрания предложила тушить горящую тайгу бомбами. По словам Евгении Боровиковой, такой способ тушения пожаров давно практикуется по всему миру.
«В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения», - рассказала Боровикова.
Также она отметила, что ещё во времена СССР был придуман способ тушения пожаров, когда внутри снаряда находится огнегасящая смесь, передаёт Lenta.Ru. «При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров», - сказала депутат.