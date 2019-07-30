Как скажутся на Москве пожары в Сибири?

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, сможет ли дым от лесных пожаров дойти до Москвы. Ранее специалисты предположили, что из-за огромной площади пожаров задымление может накрыть и столицу.

В МЧС прокомментировали высказывание о том, что тушить леса в Сибири - невыгодно

«Для того, чтобы это произошло, определенные условия должны сохраняться не одну неделю, но у нас не бывает так, чтобы там пять-семь дней не было дождя, не появился циклон, не поменялась циркуляция», - отметил Варакин.

Тем временем смог от пожаров в Сибири уже добрался до некоторых областей Казахстана. В том числе дым накрыл столицу соседнего государства – город Нур-Султан, передаёт Lenta.Ru.