Океанолог объяснил, почему китообразные не хотят покидать район Шантарских островов

Специалисты рассказали, что все пять косаток, выпущенные из «китовой тюрьмы» в Охотское море, сошлись в одном районе у Шантарских островов.

Эксперт Дмитрий Глазов рассказал НСН, что это хорошая новость, однако, радоваться за косаток пока рано: «В июле-августе в район Шантарских островов косатки приходят охотиться на китов. Так что ожидаемо, что они сошлись в этом месте. Были опасения, что они не попадут в этот район, потому что система выпуска косаток отличается от той, что рекомендовали ученые, тот же Кусто. Так что это хорошая новость».