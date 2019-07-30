В России в 2 раза увеличилось число проблемных объектов долевого строительства - сообщил генпрокурор Чайка

Количество проблемных объектов долевого строительства за полгода возросло в России в два раза - с 894 до 1845. Генпрокурор РФ Юрий Чайка на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года рассказал об увеличении на шесть тысяч числа обманутых граждан.

Путин поручил ФАС вплотную заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

С 38,7 тысяч до 44 тысяч. Чайка заявил, что причины стремительного увеличения числа проблемных объектов долевого строительства "требуют глубокого анализа".

Юрий Чайка отметил, что все еще выявляются нарушения, связанные с установлением необоснованных тарифов на услуги ЖКХ, деятельностью региональных операторов, занимающихся вывозом и утилизацией коммунальных отходов.

Вчера Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым, они обсудили рост тарифов ЖКХ во многих регионах России.