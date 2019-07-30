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Застройщик из Геленджика толкает обманутых покупателей на нарушения закона

30 июля 2019, 13:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Застройщик из Геленджика толкает обманутых покупателей на нарушения закона
pixabay.com

Под дудку афериста и его юридических помощников из числа оппозиционных адвокатов не первый раз люди слепо идут на нарушение закона.

Борьба с самостроями и восстановление прав обманутых дольщиков на Кубани, пожалуй, самая актуальная тема на сегодняшний день. Если в каких-то случаях незаконно возведенное строение с проданными квартирами можно каким-то образом легализовать через суд, то нередко бывают ситуации, когда здание угрожает жизни и здоровью граждан, и тут, как ни крути, - сносить надо. Именно соображениями безопасности руководствуется власть, когда настаивает на радикальном решении проблемы. Это касается и 14-этажного многоквартирника на улице Красногвардейской, 79 в Геленджике, который возводил застройщик вопреки запретам местной администрации в сейсмоопасном районе. История этого дома тянется не первый год. Проблема в том, что граждане сперва поверили на слово риэлторам, которые торговали квартирами по явно заниженной цене, а когда суд вынес решение о сносе опасной конструкции, вышли на пикеты и митинги, обвиняя власть в своих же грехах. Люди не спешат подавать иски на застройщика, который в погоне за наживой отмахивался от запретов и предписаний. Получается, что, став жертвами или даже соучастниками мошенничества, покупатели квартир пытаются добиться легализации беззакония.

Так, 29 июля потерпевшие граждане вышли на пикет перед зданием краевой администрации. Игнорируя требование закона о согласовании массовых пикетов, когда протестующие должны стоять на расстоянии 50 метров друг от друга, нашлись провокаторы, которые расставили женщин на гораздо меньшем расстоянии, чтобы впоследствии, возможно, добиться задержаний и раздуть из этого политический конфликт.

Стоящие в одиночных пикетах люди требовали встречи с губернатором края Вениамином Кондратьевым. При этом ранее они уже встречались с заместителем главы региона Андреем Алексеенко, однако добиться взаимопонимания не удалось, так как новоселы продолжали обвинять во всем администрацию Геленджика, но только не обманувшего их застройщика.

Власти курортного города поясняют, что еще с 2011 года, когда на 40 сотках земли был разрыт котлован под многоэтажное строение, мэрия обращалась во все инстанции, прокуратура даже подала иск о приостановке стройки. С самого начала дом возводился без разрешительных документов на федеральной земле, где предполагалось строительство лабораторного корпуса. Действовавший вопреки запретам и предписаниям застройщик узаконил здание через Краснодарский краевой суд, но это решение позднее было отменено.

- Покупатели, решившие приобрести квартиры в центре курорта по явно заниженной цене, не обратились в администрацию за объективной информацией о стройке, - говорят в мэрии. - Их не смутила не только цена, но и отсутствие инфраструктуры в виде площадок и парковок, которые при столь плотной застройке не поместились бы на 40 сотках.

Получается, деньги получил застройщик, но отвечать за аферу он не собирается. Между тем, этими заблуждении кормит обманутых людей сам аферист и силы, которые с ним связаны.

Ситуацию с геленджикским самостроем прокомментировал директор Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев:

– Необходимо очень четко понимать, где проходит водораздел между «обманутыми» дольщиками и людьми, которые сами планировали «обмануть» систему. Конкретно этот дом — на улице Красногвардейской, 79 в Геленджике — изначально возводился незаконно, с множественными нарушениями. Подобные дома необходимо сносить, так как они действительно опасны — застройщик отлично об этом осведомлен.

По его словам, застройщик и консультирующий покупателей недвижимости адвокат прибегли к политизации дела из-за того, что отчетливо понимают невозможность решить это дело в правовом поле. Их план, скорее всего, состоит в том, чтобы через политическое давление и медийный ресурс «включить» себя в список «обманутых дольщиков», получить поддержку, которую оказывает администрация реальным обманутым дольщикам.

Заметим, что под дудку застройщика и его юридических помощников из числа оппозиционных адвокатов не первый раз люди слепо идут на нарушение закона: они перекрывали федеральную трассу и не раз проводили пикеты в Геленджике. Администрация неоднократно предлагала им вместе судиться с аферистом, но кому-то выгоднее побуждать людей на шантаж власти и за счет скандалов и политических конфликтов добиваться целей, дестабилизирующих обстановку в обществе.

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