Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за обострившейся паводковой ситуации. Ещё на прошлой неделе в Тугуро-Чумиканском районе сильно разлилась река Уда, подтопив сразу три населенных пункта: Неран, Алгазея и Удское. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в посёлке Удском гребень паводка прошёл вечером 27 июляс отметкой 900 см, что на 100 см больше опасного явления.

Ликвидировать последствия наводнения в село Удское отправился отряд МЧС. Сейчас здесь вода идёт на спад. За сегодняшний день уровень воды в реке упал на 105 см. Однако дожди в Хабаровском крае продолжаются, поэтому в зону возможного подтопления попали уже населенные пункты центральной и южной части региона, расположенные возле малых рек, которые также стали выходить из берегов.

Сегодня в Вяземском районе река Подхорёнокдобралась до критической отметки 480 см и поднимется ещё на 41 см. Прогнозируется, что селоДормидонтовка скоро тоже уйдёт под воду.

- Решающим фактором для объявления режима ЧС стал прогноз уровней воды на Амуре у Хабаровска в начале августа. Гидрологи обновили данные, теперь ожидается повышение отметки до 5,5-6 метров. При таком уровне произойдёт затопление островов на левом берегу Амура, где расположены дачи, а также низких мест в Хабаровске и пригороде. Потребуется в короткие сроки консолидировать все силы для предотвращения ущерба и ликвидации последствий паводка, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Гидрологи прогнозируют в краевом центре две паводковые волны, которые придут из Верхнебуреинского района и Амурской области. Первая уже нахлынула. У города Хабаровска уровень амура сегодня составил 311 см (+43 см за сутки). В течение двух суток ожидается подъём уровня воды на 60-70 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 6-8 августа по расчётным данным уровень воды может достичь 580-630 см. Вторая волна ожидается к окончанию первой декады августа.

Если придерживаться данным, полученным во время паводка в 2013 году, то уже при отметке в 5 метров частично будут подтоплены огороды, дачные участки на островах Дачном и Кабельном. В Хабаровске в зону затопления также попадёт более 40 домов, расположенных на улицах Штормовой, Правобережной, Богачёва, Вилюйской. Кроме того, возможны подтопления водозабора в районе Красной речки, подъездной дороги к ТЭЦ-3, а также автомобильной трассы в районе улиц Кемеровской и Приёмной.

Дамбы спасут?

Однако специалисты предполагают, что спасут от большой воды Хабаровски Комсомольске-на-Амуре гидрологические сооружения, которые, согласно проектам, способны сдержать натиск стихии на Амуре, однако не все из них до сих пор достроены.

Общая протяжённость комплекса защитных гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре должна быть свыше 26 с половиной километров. Они нацелены защищать несколько микрорайонов города и, по плану, окончательно будут введены только к 2020 году.

Готовность к паводку Мылкинской дамбы в Комсомольске-на-Амуре оценил на днях глава МЧС России Евгений Зиничев и Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Сейчас сооружение возведено только на 70%. Высота дамбы должна быть порядка 10 метров, а при максимальных значениях уровней воды в реке в этой части Комсомольска-на-Амуре за весь период наблюдения не превышал 9,12 м.

В городе Юности также не достроены защита правого берега устьевой части реки Силинка и семнадцатикилометровая дамба, которая берёт начало от Силинского парка на левом берегу реки, и, пройдя вдоль Амура, защитит в будущем посёлки Победа и Менделеева, а также закроет авиационный завод.

Между тем, пик гребня паводка, предположительно, накроет Комсомольск-на-Амуре 10 августа.

Оценив ситуацию, глава МЧС России поручил в кратчайшие сроки передать из Сибирского спасательного центра в Хабаровский край дополнительный комплект наливных дамб на базе шасси автомобиля КАМАЗ, протяжённостью километр и высотой до полутора метров. Наливные дамбы уже прибыли в Комсомольск-на-Амуре.

В Хабаровске защита от водной стихии также не совсем готова. Если вдоль парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского и набережной строительство завершено, то от базы отдыха «Дельфин» до входа в Затон, похоже, работы по благоустройству дамбы ещё продолжаются. Как и IV этап реконструкции краевой набережной – на участке в районе яхт-клуба. Работы начались в июне этого года. На эти цели, по сообщению пресс-службы региона, Хабаровский край получил около 909 млн рублей в рамках федеральной программы «Развитие культуры и туризма».

Тем не менее, согласно прогнозам, в Хабаровске гребень амурского будет проходить со значениями, близкими к неблагоприятным и опасным отметкам.

"АН", Дальний Восток