Как отреагируют на новые правила пользователи онлайн-кошельков

Cовет Федерации одобрил поправки к закону о национальной платежной системе 26 июля. Теперь для пополнения некогда анонимных кошельков нужно будет использовать банковский счет.

Как пишет телеграм-канал «Экономика цифровой эры», раньше это можно было сделать через платежные терминалы и офисы операторов связи, но с того момента, как закон официально опубликуют, пополнить электронные кошельки можно будет только после идентификации личности носителя.

«В Национальном платежном совете считают, что преступники активно используют электронные деньги в целях финансирования терроризма, экстремизма, также с помощью анонимных кошельков отмываются средства от распространения наркотиков и других нелегальных бизнесов.

Это ожидаемый шаг, подтверждающий тренд на деанонимизацию финансов, экономики, на повышение прозрачности всего общества в целом.

Что принесут нам эти поправки?

Уменьшится количество пользователей онлайн-кошельков. Большое количество пользователей просто уйдет из этих сервисов: это люди, у которых нет времени на дополнительную аутентификацию, подростки, которые еще не могут иметь свой счет в банке, люди без документов и разного рода мошенники, которым невыгодно раскрывать свою личность».