С начала года в РФ предотвратили 17 терактов

Во вторник, 30 июля, стало известно, что в России были предотвращены семнадцать терактов. Соответствующую информацию сегодня утром предоставил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

Подчеркивается, что в настоящий момент в Российской Федерации не снижается количество предотвращенных терактов, передает РИА "Новости"

Буксман в рамках заседания коллегии заметил, что в стране по-прежнему имеется опасность создания очагов террористической активности в некоторых регионах. К настоящему моменту информации о том, где именно преступники планировали осуществить атаки, не поступало.