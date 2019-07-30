Водительское удостоверение для вождения электрокаром в «Олимпийском парке»

Развитие курортной инфраструктуры города Сочи способствовало появлению различных видов деятельности, в том числе связанных с предоставлением экскурсионных услуг по перевозке пассажиров самоходными средствами передвижения различных конструкций: электромобилями, гольф карами, грузовыми электрическими тележками и т.п.

В период курортного сезона вопрос безопасной эксплуатации подобных устройств, приобретает особую актуальность, так как электромобили массово используются для перевозки пассажиров, в том числе по дорогам общего пользования. Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с данной категорией участников дорожного движения, а также в целях пресечения нарушений Правил дорожного движения сотрудники отдела ГИБДД города Сочи провели в «Олимпийском парке» профилактическое мероприятие. В ходе которого, до водителей и пассажиров была доведена информация о необходимости наличия водительского удостоверения для управления этим видом транспорта, а для безопасности водитель и пассажиры должны передвигаться в шлеме.

При проверке очередного перевозчика инспекторы Госавтоинспекции выяснили, что водитель перевозивший группу туристов, является лишенным права управления. Перевозчик был отстранен от управления, его электромобиль отправился на специальную охраняемую стоянку, а сам водитель доставлен в суд, где было назначено наказание в виде административного ареста на 7 суток.

Данные мероприятия будут проходить во всех районах города на протяжении всего курортного сезона.