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Больше двух миллионов удалось взыскать Кубанским приставам

30 июля 2019, 11:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Больше двух миллионов удалось взыскать Кубанским приставам

В Белореченске завершилась долгая история возврата долга на крупную сумму – более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Местная жительница взяла ее в долг у знакомой и по неизвестной причине не осуществила возврат. Заимодавец была вынуждена искать справедливости в суде. 

В рамках исполнительного производства о возврате долга судебные приставы Белореченского районного отдела реализовали весь комплекс мер, направленных на исполнение документа. Однако должница не проживала по месту регистрации и уклонялась от исполнения решения суда и от встречи с судебными приставами. 

Представителям закона пришлось организовать настоящий рейд по гражданам, так или иначе связанными с неплательщицей. Ими, в частности, было установлено, что женщина планирует совершить крупную покупку на имя одного из своих знакомых, чтобы на приобретенное имущество нельзя было обратить взыскание. Приставам удалось установить время и место сделки, где они и появились очень вовремя. Это подействовало на женщину – она погасила задолженность в полном объеме.

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